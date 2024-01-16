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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المخابز توضح حقيقة ما يتردد عن سعر رغيف الخبز

الخبز
الخبز

كشف خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، تفاصيل ما يتردد بشأن رفع أسعار الخبز في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن مطالبة الوزارة برفع سعر تكلفة الرغيف وليس سعر رغيف الخبز نفسه.

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وتابع خالد فكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك ارتفاعا في أسعار تكاليف تشغيل المخابز ومستلزمات الإنتاج والعمال في المخابز، مشيرا إلى أن لا نطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز تماما.

وأكمل خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، انه تكلف رغيف الخبز التي تدفعها الحكومة لم تتحرك منذ أربعة سنوات، متابعا أنه يجب أن يحصل العامل فب المخابز على حقه، وحتى لا يحدث اي اعطال في المخابز.

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