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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مذكرة من الشعبة | تراجع أسعار الخبز السياحي.. ماذا يحدث بالأسواق؟

المخابز
المخابز

تقدم النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية حول إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك وإحكام الرقابة على قطاع "المطاحن والمخابز" لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

الخبز السياحي 


تراجع أسعار الخبز السياحي 
 

وقال النائب سيد حنفى إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات كبيرة في سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، وذلك بعدما نجحت الدولة في استقرار سعر صرف الدولار، بعدما تمكنت من توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء، مضيفًا أنه رغم الانخفاض الكبير في سعر الدقيق، إلا أن أصحاب المخابز يرفضون تخفيض أسعار الخبز السياحي الذي تضاعف سعره في الآونة الأخيرة في ظل اضطراب سعر صرف الدولار.

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وتابع النائب: رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20% إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، مما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية دون مبرر، وسأل النائب سيد حنفى، الحكومة، عن مدى وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن. فهل يتم تحقيق ذلك فى سبيل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً؟.

الخبز السياحي 

مذكرة الشعبة العامة للمخابز


تفاصيل مذكرة الشعبة العامة للمخابز والتي تم تقديمها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو.


أسعار الخبز السياحي 
 

وتضمنت المذكرة  بأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما .

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