عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعليق مؤثر من طفل سائق أوبر بعد سجنه في وفاة حبيبة الشماع |خاص

عائلة سائق اوبر
عائلة سائق اوبر

عقب ساعات قليلة من الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما في اتهامه باختطاف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها انفرد "صدى البلد" بلقاء زوجة وأطفال محمود هاشم سائق أوبر المتهم في القضية داخل منزلهم. 

بابا غلطان.. أول ظهور لأطفال سائق أوبر بعد سجنه في قضية حبيبة الشماع..فيديو

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

بابا غلطان بس هو وحشنا 

وعبر الأطفال الثلاثة أبناء سائق أوبر ياسين ٨ سنوات وجنا ٧ سنوات واياد ٥ سنوات عن حزنهم بسجن والدهم وقال الطفل الاكبر ياسين:"بابا وحشني وعايز اشوفه" بينما كان الحديث الاطول للطفل الاصغر إياد الذي قال بصوت متقطع نظرا لسنه الصغير:"بابا معملش حاجة البنت هي اللي رمت نفسها هو بابا قال لماما كده .. دلوقتي بابا زعلان عشان في السجن لوحده وعايز يشوفنا وهو ان شاء الله قرب يخرج".

 

بينما قالت الطفلة جنا: بابا غلطان عشان هو موقفش ينقذ حبيبة الله يرحمها بس غير كده هو مش غلطان في حاجة". 

وأصيبت زوجة سائق اوبر المتهم بقتل حبيبة الشماع بحالة صحية سيئة عقب ساعات من الحكم عليه بالسجن المشدد ١٥ عاما وغرامة ٥٠ الف جنيه. 

 

وعلم "صدى البلد" ان زوجة محمود هاشم سائق اوبر فقدت الوعي وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابتها بحالة إعياء. 

 

السجن المشدد 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري، بحكمها على المتهم سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع فتاة الشروق.

الحكم على سائق أوبر المتهم بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

وعاقبت المحكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق، بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه

وقال ممثل النيابة بقضية حبيبة الشماع أيها الجاني قد أشعلت نار شهوتك وسجنتها معك بضعة دقائق بسيارتك فأن لها ربا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقدتها وسيمر عليك ذات الخوف في سجن، شربت المخدرات وهتكت الأعراض خطفت المجني عليها وروعتها وليس لك اليوم إلا الجزاء.

أوبر المشدد محمود هاشم ياسين الاصغر الطفل جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

التعليم تكشف تطورات تحقيقات أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

«الزواج ليس فِراشا».. رد صادم لأمين الفتوى على متصلة تشكو: «زوجي بيعايرني باللقمة»

طن الدقيق | خبر مهم بشأن أسعار الخبز السياحي

«أتسجن 15 سنة ليه».. زوجة سائق أوبر تكشف تفاصيل الزيارة الأولى به بالسجن

إلغاء 150 رحلة جوية في 24 ساعة بالإمارات بسبب الأمطار الغزيرة

بوريل : يجب ألا ننسى غزة بعد التصعيد الأخير بالشرق الأوسط

كيف توفى حسن الصباح.. المراجع التاريخي لمسلسل الحشاشين يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة رقص.. عارضة أزياء ترتدي فستان ميريام فارس الذي أثار السوشيال ميديا

بالشورت.. شام الذهبي تثير الجدل في أحضان زوجها

مُصمّم للمراهقين|هاتف Boring بتصميم عصري وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه لأطفالك

بتعديلات مجنونة.. شاهد الوحش الجديد من بورش تايكان

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ