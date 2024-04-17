تعليق مؤثر من طفل سائق أوبر بعد سجنه في وفاة حبيبة الشماع |خاص

عقب ساعات قليلة من الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما في اتهامه باختطاف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها انفرد "صدى البلد" بلقاء زوجة وأطفال محمود هاشم سائق أوبر المتهم في القضية داخل منزلهم.

بابا غلطان بس هو وحشنا

وعبر الأطفال الثلاثة أبناء سائق أوبر ياسين ٨ سنوات وجنا ٧ سنوات واياد ٥ سنوات عن حزنهم بسجن والدهم وقال الطفل الاكبر ياسين:"بابا وحشني وعايز اشوفه" بينما كان الحديث الاطول للطفل الاصغر إياد الذي قال بصوت متقطع نظرا لسنه الصغير:"بابا معملش حاجة البنت هي اللي رمت نفسها هو بابا قال لماما كده .. دلوقتي بابا زعلان عشان في السجن لوحده وعايز يشوفنا وهو ان شاء الله قرب يخرج".

بينما قالت الطفلة جنا: بابا غلطان عشان هو موقفش ينقذ حبيبة الله يرحمها بس غير كده هو مش غلطان في حاجة".

وأصيبت زوجة سائق اوبر المتهم بقتل حبيبة الشماع بحالة صحية سيئة عقب ساعات من الحكم عليه بالسجن المشدد ١٥ عاما وغرامة ٥٠ الف جنيه.

وعلم "صدى البلد" ان زوجة محمود هاشم سائق اوبر فقدت الوعي وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابتها بحالة إعياء.

السجن المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري، بحكمها على المتهم سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع فتاة الشروق.

الحكم على سائق أوبر المتهم بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

وعاقبت المحكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق، بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه

وقال ممثل النيابة بقضية حبيبة الشماع أيها الجاني قد أشعلت نار شهوتك وسجنتها معك بضعة دقائق بسيارتك فأن لها ربا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقدتها وسيمر عليك ذات الخوف في سجن، شربت المخدرات وهتكت الأعراض خطفت المجني عليها وروعتها وليس لك اليوم إلا الجزاء.