نجوم الكرة والفن يشاركون بعزاء والد وليد سليمان .. صور

وصل عدد من نجوم الرياضة ، عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء .

حضر العزاء اليوم ، كل من عماد متعب و جدو ومروان محسن و سيد عبدالحفيظ و سيف زاهر و أحمد فتحى وإسلام الشاطر وأحمد حسن و وائل رياض و أمير كرارة مهيب عبدالهادى و حسين السيد و حسام غالي و أمح الدولي.

ونعى النادى الأهلى والد وليد سليمان، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم، "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

و يُقام عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان