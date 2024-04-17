نجوم الكرة والفن يشاركون بعزاء والد وليد سليمان .. صور

وصل عدد من نجوم الرياضة ، عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء .
حضر العزاء اليوم ، كل من عماد متعب و جدو ومروان محسن و سيد عبدالحفيظ و سيف زاهر و أحمد فتحى وإسلام الشاطر وأحمد حسن و وائل رياض و أمير كرارة مهيب عبدالهادى و حسين السيد و حسام غالي و أمح الدولي.
ونعى النادى الأهلى والد وليد سليمان، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم، "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".
و يُقام عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.