استعدادا لمواجهة مازيمبي| بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بمدينة لوبومباشي بالكونغو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مقر الإقامة بأحد الفنادق في مدينة لوبومباشي، الذي يبعد عن المطار 20 دقيقة.

وحرص الدكتور محمد شوقي عقب الوصول إلى الفندق على الاطمئنان على عملية تسكين اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء.

وكانت قد وصلت بعثة الأهلي إلى مطار لوبومباشي بالكونغو، بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

436209702_976715727156029_2610290636444527850_n

436210577_976715810489354_3570364430669952154_n

436311398_976715780489357_6772333330043423123_n

436319284_976715803822688_5558870629725339707_n

436336694_976715733822695_4504616630057059534_n

436384321_976715760489359_1919990518851196098_n

436509442_976715753822693_4320673606168067962_n