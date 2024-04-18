أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطيبًا للجمعة غدًا

كلف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة غدًا 19 أبريل 2024م ، بعنوان: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين"، وذلك من المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية.



وكانت وزارة الأوقاف حددت موضوعات خطب شهر مايو 2024م، وجاءت على النحو التالي..

خطبة الجمعة الأولى : أمانة العامل والصانع وجزاؤها

خطبة الجمعة الثانية : التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع

خطبة الجمعة الثالثة : واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة

خطبة الجمعة الرابعة : ما على الحاج قبل سفره

خطبة الجمعة الخامسة : حق الله في المال.