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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو هتبني.. سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد
سعر طن الحديد

سعر طن الحديد .. يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

 

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.
 

  1. سعر حديد السويس للصلب 43,000 جنيه
  2. سعر حديد المدينة 42,000 جنيه
  3. سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه
  4. سعر حديد عطيه 42,500 جنيه
  5. سعر حديد العشري 41,000 جنيه
  6. سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه
  7. سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه
  8. سعر حديد بيانكو 41,000 جنيه
  9. سعر حديد عز 46,000 جنيه
  10. سعر حديد بشاي 45,000 جنيه
  11. سعر حديد العتال 43,000 جنيه
  12. سعر حديد المعادي 42,000 جنيه
  13. سعر حديد الكومي 42,000 جنيه
  14. سعر حديد المصريين 45,000 جنيه
  15. سعر حديد سرحان 42,000 جنيه
  16. سعر حديد الجارحي 43,000 جنيه

     
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