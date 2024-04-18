الجزائر : الفلسطينيون لهم الحق التاريخي في تأسيس دولتهم

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ان الفلسطينيون لهم الحق التاريخي في تأسيس دولتهم
وقال وزير الخارجية الجزائري في تصريحات له : لم يعد يخفى على أحد أن الحرب في غزة والخناق على الضفة والاستيطان كلها محطات لإحياء مشروع إسرائيل الكبرى
وأضاف الوزير الجزائري : الاحتلال الإسرائيلي يصر على تسويق الأوهام بتحقيق السلم في المنطقة على أنقاض الدولة الفلسطينية
وتابع : مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية للتحرك العاجل لفرض حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية.
وواصل وزير الخارجية الجزائري: العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة تعني تحصينا لحل الدولتين أمام الأخطار التي تواجهه
وأتم : منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيؤدي إلى إحياء مسار السلام