ليست جميع العبادات على منزلة واحدة.. خالد الجندي يحذر |فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ليست جميع العبادات على منزلة واحدة، فهناك عبادات فاسدة مثل عبادة المشركين للأصنام.

خالد الجندي: ليست جميع العبادات على منزلة واحدة

وتابع الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عبادة المسلمين إذا فعل عبادة وفق مزاجه وعلى غير الشرع الكريم مثل صوم المرأة وهي حائض فهي عبادة فاسدة وتأثم عليه".

ومن جانبه قال الدكتور هاني تمام، الداعية الإسلامي، إن العادة تتحول إلى قربة وعبادة في حالة واحدة، إذا كانت لوجه الله عز وجل، الأكل والشرب والنوم والعمل وغيرها من الأمور، إذا كانت بنية أنها لله تتحول إلى عبادة"؟.

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي: "قل إن صلاتي ونسكي ومحيايي ومماتي لله رب العالمين، والمحيى هنا من أحيى من أجله، مبينًا أن سيدنا معاذ كان يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي".

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، أن العبادة الصحيحة يجب أن يتوفر فيها أمرين الإخلاص والصواب، وإذا فقدت العبادة أحد الأمرين صارت عبادة فاسدة.

باقي السنة لا بد أن تكون رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رمضان رُزقنا به لننقله إلى باقي أيام العام، متابعًا: "باقي السنة لا بد أن تكون رمضان".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية"dmc"، أمس الأربعاء: "الالتزام بالنسبة للعبد لا يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير، الطاعة لا يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير كذلك العبودية لله".

وأوضح أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك عندما قال: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ" مشيرًا إلى أن قوانين الطاعة والرحمة والمغفرة والعفو متكررة".

وأشار خالد الجندي إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يقل لعباده اذكروني في شهر رمضان بل في أي وقت، الله يستجيب للدعاء في كل الأوقات وليس رمضان فقط، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ"، وقوله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ".