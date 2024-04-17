خالد الجندي: الله يستجيب الدعاء كل وقت وليس فى رمضان فقط

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رمضان رُزقنا به لننقله إلى باقي أيام العام، متابعًا: "باقي السنة لا بد أن تكون رمضان".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية"dmc"، اليوم الأربعاء: "الالتزام بالنسبة للعبد لا يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير، الطاعة لا يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير كذلك العبودية لله".



وأوضح أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك عندما قال: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ" مشيرًا إلى أن قوانين الطاعة والرحمة والمغفرة والعفو متكررة".



وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يقل لعباده اذكروني في شهر رمضان بل في أي وقت، الله يستجيب للدعاء في كل الأوقات وليس رمضان فقط، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ"، وقوله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ".