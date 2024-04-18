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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

89 لاعبا يشاركون فى بطولة الجمهورية للدراجات ببني سويف غدا

صدى البلد

عقد الاتحاد المصري للدراجات، بإشراف الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد، اليوم، الإجتماع الفنى لبطولة الجمهورية للناشئين تحت 16 و 18 عام، والتى ستقام يومى الجمعة والسبت والتى تستضيفها منطقة بنى سويف للدراجات برئاسة الدكتور  ريهام أبو الدهب رئيس منطقة دراجات بني سويف.

حضر الإجتماع  هشام فخري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات ، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، سيد الأمين نقيب الرياضيين ببني سويف والدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس منطقة دراجات بني سويف وأعضاء مجلس إدارة المنطقة أحمد شوقى سكرتير المنطقة وأحمد عبدالناصر، أمين الصندوق ودكتور محمد عبدالمنعم وهانى فتحى وإيمان عبدالحميد أعضاء مجلس الإدارة وغادة شحاته المدير التنفيذي .


وأدار الاجتماع الفنى للبطولة حكام من قبل الاتحاد المصري للدراجات الكابتن مصطفي  محمود حكم عام والحكام محمد شرف ،محمد عبد العليم ، هبه محمود ،محمد السادات ، عاطف صابر ، مروان وائل، بحضور مدربى منطقة بنى سويف ،اسلام رمضان وكامل محمود  ومدربى الفرق المشاركة فى البطولة.

يذكر أنه يشارك فى البطولة 89 لاعب منهم 52 لاعب فى منافسات تحت 18 سنة ،  و 37 لاعب فى منافسات تحت 16 سنة  ممثلين عن 12 فريق من مختلف مناطق الدراجات بالمحافظات.

الدكتور وجيه عزام الدكتورة ريهام الشباب والرياض الشباب والرياضة دير دراجات بني سويف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري عضو مجلس إدارة مجلس إدارة الاتحاد مجلس إدارة الإتحاد المصري مدير عام الشباب والرياضة وكيل المديرية منطقه بني سويف مصطفى محم مصطفى محمود

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