سوزان نجم الدين تشكر الشركة المتحدة: قدمت مجهودا عظيما بمسلسل الحشاشين

تحدثت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن شخصيتها فى مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى.

وأوضحت سوزان نجم الدين، خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة “ دى ام سى” أن الشركة المتحدة قامت بدور عظيم لإخراج مسلسل الحشاشين بهذا الشكل وتستحق الشكر عليه.

شخصية "ألينار"

وأوضحت سوزان نجم الدين أنها قدمت شخصية "ألينار" وهو شخصية شريرة معقبة :" فريق عمل المسلسل كان خايف من الشخصية".

وأكدت سوزان نجم الدين انها تستطيع تصوير عدد من الشخصيات المختلفة في اعمال فنية مختلفة في نفس الوقت دون الخلط بين الشخصيات.