مضادة للاكتئاب.. مبادرة لزراعة نباتات جديدة ومبتكرة في المنزل

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد فقرة خاصة عن الزرع وأهميته النفسية وأهمية الزراعة في المنزل، مع المهندس أحمد سلاب.

وقال أحمد سلاب، إنه يستهدف إدخال منتج زراعي داخل المنزل مقبول ويعطي شكل إيجابي، متابعا: نحاول تقديم انواع نباتات مضادة للاكتئاب.

وأضاف نبات جلد النمر مضاد للاكتئاب ويعمل على زيادة نسبة الأكسجين ليلا ونهارا، وهناك نباتات مرتبطة بالحظ وفقا للأساطير.

واسترسل: هناك أنواع من الزرع تعمل على إعطاء الأكسجين وثاني أكسيد الكربون مساء، متابعا: هناك أنواع عديدة مستوردة قمنا باستيرادها من الخارج لزراعتها في البيئة المصرية.

وشدد على أنه يشارك في العديد من المعارض المصرية، لجذب أنظار المواطنين تجاة الزرع الطبيعي المختلف.