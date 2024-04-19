الدماطي: بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تسير بنجاح كبير

قال محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، إن البطولة تسير بنجاح كبير على كافة المستويات، وأن هناك إشادة واسعة من جانب الوفود والفرق المشاركة بالجهود التي تبذلها كافة اللجان المعاونة منذ انطلاق منافساتها يوم الأحد الماضي.
وأوضح الدماطي، أن البطولة تشهد منافسات قوية بين الفرق المتنافسة في دور المجموعات، وهو ما يظهر مؤشرات كبيرة لنجاحها على الصعيد الفني، بجانب الإشادة المستمرة من جانب الجميع بالنواحي التنظيمية وتوفير كافة ما يلزم للفرق المشاركة في البطولة.
وأضاف الدماطي، أن هناك متابعة مستمرة لسير العمل باللجان المختلفة؛ للتأكد من جاهزية الصالات والملاعب ووسائل التنقلات، بخلاف المتابعة الدورية لأوضاع الإقامة في ظل سعي اللجنة العليا المنظمة لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.