الدماطي: بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تسير بنجاح كبير

قال محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، إن البطولة تسير بنجاح كبير ‏على كافة المستويات، وأن هناك إشادة واسعة من جانب الوفود والفرق المشاركة بالجهود التي تبذلها كافة اللجان المعاونة منذ ‏انطلاق منافساتها يوم الأحد الماضي.‏

وأوضح الدماطي، أن البطولة تشهد منافسات قوية بين الفرق المتنافسة في دور المجموعات، وهو ما يظهر مؤشرات كبيرة لنجاحها على ‏الصعيد الفني، بجانب الإشادة المستمرة من جانب الجميع بالنواحي التنظيمية وتوفير كافة ما يلزم للفرق المشاركة في البطولة.‏

وأضاف الدماطي، أن هناك متابعة مستمرة لسير العمل باللجان المختلفة؛ للتأكد من جاهزية الصالات والملاعب ووسائل التنقلات، بخلاف ‏المتابعة الدورية لأوضاع الإقامة في ظل سعي اللجنة العليا المنظمة لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.