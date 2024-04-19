338 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 338.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.194 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية.

يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 139.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.321 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.05% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.95%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 13.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 282.6 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.8 مليار جنيه، بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 217.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 18.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 500.1 ألف عملية.