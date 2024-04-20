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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إياد نصار يكشف سر اللقب الذي أطلقه الجمهور عليه بعد «صلة رحم»

اياد نصار
اياد نصار

أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته، بإطلاق الجمهور عليه لقب «بليغ حمدي الدراما»، بعد نجاح مسلسل «صلة رحم»، والذي عُرض في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2024.

وأضاف إياد نصار في لقاء خاص، مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «أحلى حاجة لما بيجي اللقب من الناس، مش أنت اللي بتقول اللقب على نفسك، مش هقدر أقول أنه وصل لمرحة أنه يبقى لقب،، بس اتقال بشكل ما أني بليغ حمدي الدراما».

وأكد إياد نصار، على أنه من عشاق الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويدرك مدى تأثيره على الموسيقى العربية، متمنيًا أن يكون «بليغ حمدي الدراما»، لقب ومسؤلية في ذات الوقت.

وتحدث إياد نصار لأول مرة عن حياته الشخصية، مشيرًا أن لديه ثلاثة أولاد وبنت وهم: «أدم، ونوح، وإبراهيم ويبلغ من العمر 11 شهرًا»، وقال مازحًا: «الموضوع صعب أكثر على الأم لأنها بتتعامل مع كائنات غريبة».

ادم 

وأوضح إياد نصار أن ابنه أدم كان يشاهد مسلسل «صلة رحم»، قائلاً: « ابني أدم كان بيتفرج على المسلسل وكان عاجبه جدًا وتفاعل معاه بشكل كبير وكان مهتم، وكان يجي يقولي عايز أعرف منك اللي هيحصل، وبعدها يقولي لأ ماتوقليش مش عايز اعرف، فهو كان مهتم اوي بالمسلسل، وكان بيتفاعل مع الشخصية وكان يقولي هو قراره صح ولا غلط؟».

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