عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجدعان: أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع ويتجه نحو هبوط سلس للغاية

صدى البلد

قال محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السعودي إن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ويتجه نحو هبوط سلس للغاية.

الجدعان أشار إلى أن التحديات الجيوسياسية قد يكون لها عواقب حادة وشديدة، لافتاً إلى أن البلدان منخفضة الدخل أكثر معاناة. ما دفعه للتأكيد على أهمية التركيز على الصلابة، والتأكد من تقديم هذا الدعم.

جاءت تصريحات الجدعان اليوم الجمعة في جلسة شاركته فيه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

عواقب التحديات الجيوسياسية

قال الجدعان إن التحديات الجيوسياسية المؤسفة التي يشهدها العالم حالياً سيكون لها عواقب كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه لفت إلى أنها تؤكد أهمية استفادة الأسواق عبر تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون ومواجهة التشتت.

من جهتها، قالت كريستالينا غورغييفا "نريد أن يشهد العالم نمواً أقوى ومستويات معيشة أعلى والمزيد من الصلابة في مواجهة الأزمات". لافتةً إلى الاتفاق على الأهمية البالغة لإعادة بناء الهوامش الوقائية في المالية العامة حول العالم.

وقالت غورغييفا إن مستويات الديون تتصاعد حول العالم، مشيرة إلى بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا التي تواجه مدفوعات خدمة ديون بنسبة 12% في المتوسط، مقارنة بـ5% قبل عقد.

نادت غورغييفا بضرورة ترشيد أوجه الإنفاق، واتباع السياسة النقدية الصحيحة، والعمل بشكل مسبق على الاستثمار في رأس المال البشري، والدعم الاجتماعي القوي، وتسهيل الوصول إلى التمويل والائتمان، ودعم وظائف الاقتصاد، والبنية التحتية الرقمية، والانتقال الأخضر.

دعم في مواجهة الصدمات

وفي سبيل دعم دول العالم في مواجهة التحديات الاقتصادية، كشف رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي عن الاتفاق على طريقة تقدم صندوق النقد الدولي لدعم إعادة هيكلة الديون بموجب اتفاقية العالم الحر المشتركة لمجموعة العشرين، فضلاً عن زيادة الأرصدة الاحترازية لصندوق النقد الدولي إلى هدفها المتوسط وهو 25 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لأول مرة هذا الشهر وهو ما يمكن الصندوق من استخدام صلاحياته المالية لدعم الأعضاء والتعامل مع الصدمات.

وقالت غورغييفا إنه تم التركيز على تمويلات الصندوق مع زيادة حصص مساهمة الدول بالصندوق بمقدار 50%، وأشار الجدعان إلى أنه من المرجح الانتهاء من الحصول على الموافقات بصدد زيادة الحصص على المستويات المحلية، بحلول نوفمبر من العام الحالي

البنك الدولي الجيوسياسية السياسة النقدية الصندوق المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

صدمة لجمهور الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد محطة حاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط

مدبولي يتفقد مركز السيطرة بدمياط ويشدد على متابعة تطبيق تخفيضات الأسعار

مرتضى منصور يعزي أحمد السعدني في وفاة والده

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

فلسطين.. عباس يصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية

للاطمئنان على صحة الأنبا أبوللو.. وزير الأوقاف يزور مطرانية سيناء الجنوبية|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ