الجدعان: أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع ويتجه نحو هبوط سلس للغاية

قال محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السعودي إن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ويتجه نحو هبوط سلس للغاية.

الجدعان أشار إلى أن التحديات الجيوسياسية قد يكون لها عواقب حادة وشديدة، لافتاً إلى أن البلدان منخفضة الدخل أكثر معاناة. ما دفعه للتأكيد على أهمية التركيز على الصلابة، والتأكد من تقديم هذا الدعم.

جاءت تصريحات الجدعان اليوم الجمعة في جلسة شاركته فيه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

عواقب التحديات الجيوسياسية

قال الجدعان إن التحديات الجيوسياسية المؤسفة التي يشهدها العالم حالياً سيكون لها عواقب كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه لفت إلى أنها تؤكد أهمية استفادة الأسواق عبر تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون ومواجهة التشتت.

من جهتها، قالت كريستالينا غورغييفا "نريد أن يشهد العالم نمواً أقوى ومستويات معيشة أعلى والمزيد من الصلابة في مواجهة الأزمات". لافتةً إلى الاتفاق على الأهمية البالغة لإعادة بناء الهوامش الوقائية في المالية العامة حول العالم.

وقالت غورغييفا إن مستويات الديون تتصاعد حول العالم، مشيرة إلى بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا التي تواجه مدفوعات خدمة ديون بنسبة 12% في المتوسط، مقارنة بـ5% قبل عقد.

نادت غورغييفا بضرورة ترشيد أوجه الإنفاق، واتباع السياسة النقدية الصحيحة، والعمل بشكل مسبق على الاستثمار في رأس المال البشري، والدعم الاجتماعي القوي، وتسهيل الوصول إلى التمويل والائتمان، ودعم وظائف الاقتصاد، والبنية التحتية الرقمية، والانتقال الأخضر.

دعم في مواجهة الصدمات

وفي سبيل دعم دول العالم في مواجهة التحديات الاقتصادية، كشف رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي عن الاتفاق على طريقة تقدم صندوق النقد الدولي لدعم إعادة هيكلة الديون بموجب اتفاقية العالم الحر المشتركة لمجموعة العشرين، فضلاً عن زيادة الأرصدة الاحترازية لصندوق النقد الدولي إلى هدفها المتوسط وهو 25 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لأول مرة هذا الشهر وهو ما يمكن الصندوق من استخدام صلاحياته المالية لدعم الأعضاء والتعامل مع الصدمات.

وقالت غورغييفا إنه تم التركيز على تمويلات الصندوق مع زيادة حصص مساهمة الدول بالصندوق بمقدار 50%، وأشار الجدعان إلى أنه من المرجح الانتهاء من الحصول على الموافقات بصدد زيادة الحصص على المستويات المحلية، بحلول نوفمبر من العام الحالي