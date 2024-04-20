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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر: حركة المحافظين فرصة لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة

محمد عزت
محمد عزت

صرح محمد عزت، مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التطوير والعمليات، على أهمية التنمية المحلية في المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد عزت في تصريح صحفي أن التنمية المحلية ليست مجرد مفهوماً فارغاً، بل هي استراتيجية حيوية تعتمد على تكامل الجهود بين الحكومة والمحافظين ، والمؤسسات الحكومية و مؤسسات القطاع الخاص، والأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني، لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع أنحاء البلاد.

وشدد على أن التنمية المحلية تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك  اهمية زيادة التمويل من اجل تحقيق عمل تطوير البنية التحتية وعمل تنمية في الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

واردف  أن هناك فرصاً كبيرة تنتظر البلاد، خاصة مع اقتراب حركة المحافظين والتي تعتبر نقطة تحول في مسيرة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن حركة المحافظين تعتبر فرصة لتعزيز دور المحافظين في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، وبالتالي، ينبغي استغلال هذه الفرصة بشكل فعال لتعزيز الشفافية وتعزيز الحوكمة المحلية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة داخل جميع المحافظات .

و دعا عزت إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التقدم والازدهار في البلاد.

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