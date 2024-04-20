أمام مقر محكمة ترامب.. وفاة رجل أضرم النار في نفسه وسط نيويورك

توفي رجل سكب على نفسه مادة مشتعلة وأضرم النار في نفسه أمام المحكمة التي يحاكم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن العاملين في مستشفى المنطقة أعلنوا وفاة الرجل.

وقال مسؤولون وشهود عيان، إن الرجل الذي كان متواجدا في كوليكت بوند بارك حوالي الساعة 1:30 ظهرا، أخرج منشورات تتبنى نظريات المؤامرة، وألقى بها، ثم سكب على نفسه مادة مسرعة وأضرم النار في نفسه.

وكان عدد كبير من ضباط الشرطة يتواجدون في مكان قريب عندما حدث ذلك، وهرع بعض الضباط والمارة لمساعدة الرجل الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

لم يمر الرجل، الذي قالت الشرطة إنه سافر من فلوريدا إلى نيويورك في الأيام القليلة الماضية، بأي نقاط تفتيش أمنية للدخول إلى الحديقة الواقعة خارج قاعة المحكمة.

وكانت الحديقة مكانا لتجمع المتظاهرين والصحفيين والمتطفلين طوال محاكمة ترامب، التي بدأت باختيار هيئة المحلفين يوم الإثنين.

وكشفت السلطات أنها تراجع أيضا البروتوكولات الأمنية، بما في ذلك فرض قيود على دخول الحديقة، في ظل حظر المرور من الشارع الجانبي الذي يدخل ويخرج منه ترامب من المبنى.