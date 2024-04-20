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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: التعاون مع جنوب أفريقيا يتيح بحث العديد من القضايا

صدى البلد

قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن أهمية اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، تأتي في إطار أعمال اللجنة المشكلة بين البلدين.

 

واسترسل: هذا التعاون يتيح بحث العديد من القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف بدرالدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن علاقات وثيقة توطدت بين البلدين مؤخرًا نتيجة الاتصالات المكثفة على مستوى القيادة السياسية، وهو ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية.

 

وألمح أنه تم التأكيد على عدة قضايا مهمة مثل رفض مصر أي تدخل عسكري في رفح الفلسطينية، لأنه يؤدي إلى تعقيد الأمور.

 

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