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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: مصر وتركيا تحذران من خطورة انفجار الوضع في غزة

شكري ونظيره التركي
شكري ونظيره التركي في مؤتمر صحفي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت إنه ناقش “خطورة” الوضع في غزة مع نظيره المصري سامح شكري والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، وفقا لـ سي إن إن.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري بعد اجتماع في اسطنبول: “لقد أكدنا بشكل خاص على خطورة الوضع في هذه المرحلة التي وصلنا إليها في غزة وما يجب القيام به”.

خطوات لحل الدولتين

وتابع: “لقد ناقشنا معه بالتفصيل الخطوات الدبلوماسية التي يمكن اتخاذها، وما يمكن القيام به بشأن المساعدات الإنسانية لـ غزة، وما هي الأساليب التي يمكن استخدامها لحل الدولتين على المدى الطويل”.

وتعليقا على التوترات بين إسرائيل وإيران، قال شكري إن مصر قلقة بشأن التصعيد المستمر في المنطقة، ودعا الطرفين إلى ضبط النفس.

تهديدات لإيران وإسرائيل

وقال: “إن المزيد من الصراع العسكري يهدد البلدان في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “إن اتساع الصراع يهدد مصر كما يهدد تركيا، وتمحورت محادثاتنا مع الوزير حول هذه التطورات بشكل خاص وأهمية بذل الجهود المشتركة لاحتواء التأثيرات السلبية”.

غزة إسرائيل وإيران فيدان المساعدات الانسانية سي ان ان

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