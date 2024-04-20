دخول 44 شاحنة مساعدات وغاز إلى غزة اليوم

رصد أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بمعبر رفح، جهود مصر في تسهيل دخول المساعدات لغزة واستقبال المصابين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اليوم شهد دخول 40 شاحنة مساعدات، إضافة إلى دخول 4 شاحنات من الغاز.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هذه الشاحنات خضعت لعمليات المراجعة والتدقيق يوم أمس، وبالتالي، وتيرة هذه الأعداد يتحكم فيها الجانب الإسرائيلي نظرًا للعراقيل التي يفرضها، مؤكدًا أن معبر رفح لم يغلق أبوابه، ويفتح أبوابه لاستقبال أي مساعدات، أو الجرحى والمصابين.

وأضاف جمال، أن يوم السبت يشهد عطلة رسمية في المعابر الإسرائيلية، ونظرًا للآلية التي وضعتها إسرائيل مع الجانب المصري لإدخال المساعدات الإنسانية، فيُعد هذا اليوم من العراقيل التي تفرضها إسرائيل على وتيرة إيصال المساعدات، حيث تقل أعداد الشاحنات نسبيًا.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" بمعبر رفح، إلى دخول 82 شاحنة مساعدات إلى غزة أمس الجمعة، عبر معبريِّ رفح وكرم أبو سالم، فضلًا عن دخول 7 شاحنات غاز ووقود دخلت أمس من معبر رفح للقطاع.

من جهته، ناشد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني - عبر "القاهرة الإخبارية" - بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المزيد من المساعدات.