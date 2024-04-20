أستاذ دراسات إيرانية: طهران تقلل من الضربة الإسرائيلية وتطلق حملات سخرية

علق أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، على تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل .

وقال أحمد لاشين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيران تقلل من الضربة الإسرائيلية على إيران ".

وأضاف أحمد لاشين:" إيران تطلق حملات سخرية واسعةعلى مواقع التواصل الاجتماعي من الضربات الإسرائيلية ضد اهداف إيرانية ".

وتابع أحمد لاشين:" المجتمع الإيراني يعاني من أزمة بسبب اختراق إسرائيل لإيران ووصولها للعمق الإيراني ".

وأكمل أحمد لاشين:" تم اختراق المنظومة الأمنية الإيرانية من جانب إسرائيل ".