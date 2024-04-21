المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكشف تفاصيل حفل الافتتاح

أكدت صفاء مراد، المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي، أن حفل افتتاح المهرجان، كان مشرفا، وشهد حضور وزيرة الثقافة ووزيرة التضامن، ورئيس الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المسئولين أبدوا اهتماما كبيرا بالمهرجان.

وقالت صفاء مراد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “نهاد سمير و عبيدة”، إنه كان هناك مشاركة من 76 فيلما، سواء من الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، إضافة إلى ةوجود 4 أفلام مصرية.

وتابعت المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي، أن المهرجان من أهم الفعاليات لتكريم وإبراز دور المرأة، وهو قادر على النفاذ للوعي المجتمعي، فالسينما من أهم الفنون التي اهتمت بالمرأة.