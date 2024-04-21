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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة بالقليوبية

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية تخصيص أرقام الخط الساخن لتلقي بلاغات شكاوى الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة في مختلف إدارات وأنحاء المحافظة ، في إطار استمرار حملات الحد من انتشار الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة بجميع الأحياء والمراكز والمدن، خصوصا في المناطق المتنامية الأطراف بالقرى والنجوع واتخاذ إجراءات وقائية بكل المناطق حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.


وأكدت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية أنه تقرر تخصيص أرقاما للخط الساخن يستطيع من خلاله المواطنون التواصل تليفونيا في حالة وجود شكاوى من الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة كالتالي:
- مقر المديرية ببنها 0133254241 - 0133265513
- إدارة مركز بنها و بندر بنها 0133284493  
- إدارة قليوب 02421566 - 01285781788
- إدارة كفر شكر 0132520071 - 01006777520
- إدارة طوخ 0132460384- 01284318301
- إدارة القناطر الخيرية 0242188849 - 01030505805
- إدارة شبرا الخيمة 0248264954 - 01152527531
- إدارة شبين القناطر 0132721017 - 01006595723
- إدارة الخانكة 0224547410 - 01093300556
- إدارة قها 01007763322 - 01200639922
وتابعت مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار حملات للحد من انتشار الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة بالميادين والشوارع وأسفل الكباري ومحيط المدارس، وفقا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأشارت إلى أن الحملات تهدف إلي بث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين خلال سيرهم في الشارع، فضلا عن تشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء، بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أي كلاب مسعورة والتعامل الفوري، معها حفاظًا على حياة المواطنين. 

الكلاب الضالة مديرية الطب البيطري القليوبية انتشار الكلاب الضالة مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية

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