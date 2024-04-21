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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة مصر في سويسرا تستعيد جزءًا مقتطعًا من تمثال للملك رمسيس الثاني

صدى البلد

نجحت السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في استرداد قطعة أثرية فريدة تنتمي للحضارة المصرية القديمة ويعود تاريخها إلى 3400 عام.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للحفاظ على تاريخها و أرثها الحضاري، وفي ظل تكليفات وزير الخارجية سامح شكري لاسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها الخارجية المصرية عبر سفارتها بالخارج وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

والقطعة هي عبارة عن جزء مقتطع من تمثال جماعي للملك رمسيس الثانى وتسلمها السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية في برن من مديرة المكتب الثقافي الفيدرالي السويسري في يوليو 2023. 

جدير بالذكر أن السفارة المصرية فى برن قامت بالتنسيق مع مديرة مكتب شركة مصر للطيران في جنيف لتولي شحن القطعة المشار إليها مجاناً على خطوطها وإعادتها إلى أرض الوطن.

وقامت وزارة الخارجية متمثلة في مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بتسليم وزارة السياحة والآثار صندوق خشبي يحتوي على مجسم لجزء من رأس الملك رمسيس الثاني والذي تم سرقته من الموقع الأثري في أبيدوس. 

ويأتي ذلك ليعكس أيضاً استمرار التعاون والتنسيق بين السفارة المصرية في برن ومكتب الثقافة الفيدرالي السويسري، الذي اثمر عن استلام السفارة عدداً من القطع الأثرية المصرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة منذ أغسطس ٢٠٢١.

السفارة المصرية في برن قطعة أثرية فريدة استرداد الآثار المصرية الآثار المصرية المهربة

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