«لأنهم يستحقون الحياة».. وزير الشباب والرياضة يفتتح مشروع «ها أنا أحقق ذاتي»

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات مشروع "ها أنا أحقق ذاتي" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"، والتي تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة لتنظيم مشروع "ها أنا أحقق ذاتي"، مؤكداً أن الشباب المصري يمتلك قدرات هائلة وإمكانات غير محدودة، وأنه يجب توفير الفرص والمنصات التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات .



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات نظمت احتفاليات رياضية متنوعة ضمن فعاليات المشروع، تضمنت العديد من الألعاب الترويحية والمسابقات الرياضية، بهدف تعزيز الروح الرياضية والتفاعل الاجتماعي بين الشباب .



وفي ختام كلمته، قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر علي الجهود المبذولة من قبل الفريق المنظم والمشاركين في المشروع، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة ستستمر في تقديم المزيد من المبادرات والبرامج التي تحقق تطلعات الشباب وتساهم في بناء مستقبل مصر المشرق.



وثمّن الشباب المشاركون هذه المبادرة التي قدمت لهم فرصة للتعبير عن طاقاتهم ومهاراتهم واكتشاف مواهبهم في بيئة تشجع الإبداع والتفاعل الإيجابي .



نظمت الفعالية بمشاركة 150 مشاركا من الجنسين في كل محافظة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح المحبة والعطاء والمرح بين المشاركين، وتوفير بيئة إيجابية تساعدهم على تحقيق ذواتهم وتطوير مهاراتهم.



تأتي مشاريع مثل "ها أنا أحقق ذاتي" ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور الشباب في المجتمع المصري وتمكينهم من خلال المشاركة في العديد من البرامج والفعاليات، التي تهدف إلى تطوير قدراتهم وتعزيز قيم العطاء والتعاون.