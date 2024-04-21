محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا مع العاملين بالمركز التكنولوجي لتنظيم العمل

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع العاملين بالمركز التكنولوجي لتنظيم العمل داخل المركز من أجل فحص وانهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أقل مدة زمنية وعلي أكمل وجه ، ووضع تصور لتطوير العمل داخل المركز .

ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين المركز التكنولوجي بالمحافظه والإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات من أجل تلبية وتحقيق مطالب المواطنين في أقل مدة زمنية منذ تقديم المواطن طلبه وحتي الرد عليه بأحقيته من عدمه.

وأكد " المحافظ " علي أن حسن إستقبال المواطنين وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم من أولي أولوياتنا جميعاً وكلنا نعمل في الجهاز التنفيذي من أجل تحقيق هذا الهدف .

كما وجه بالتواصل مع المواطنين وإبلاغهم بنتيجة فحص الشكوي وأحقيتهم من عدمه وعدم الرد بشكل نمطي حفاظاً علي حقوق المواطنين وانهاء مطالبهم ومصالحهم .

وأشار " المحافظ " الي أننا نعمل جميعاً كفريق عمل واحد من أجل حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.