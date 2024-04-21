شوبير يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة مازيمبي.. تعرف عليها

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف المصابين في فريق الأهلي قبل مباراة العودة امام مازيمبي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الوحيد من مصابي الأهلي القادر على اللحاق بمباراة الأهلي ومازيمبي هو مروان عطية.. نعم مروان عطية يلحق بمباراة الأهلي ومازيمبي، أما ياسر إبراهيم فلا يزال أمامه وقت للتأهيل".

وأضاف شوبير أن حسين الشحات لن يلحق بمباراة مازيمبي القادمة بسبب عدم اكتمال شفائه، وكذلك إمام عاشور لاعب الوسط لا يزال أمامه بعض الوقت قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.

وتُقام مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب "القاهرة الدولي" مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.