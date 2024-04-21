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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جنة علي تحقق الميدالية الذهبية الثانية لمصر في الدوري العالمي للكاراتيه

صدى البلد

توجت جنة علي لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الذهبية في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" التي تستضيفها مصر حاليا على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتختتم منافساتها اليوم.

وحصدت جنة علي ذهبية وزن 50 كجم كوميتيه بعد تغلبها على الكازاخستانية مولدير زاهنجبايرباي في النهائي بنتيجة 9-0 لتحصل لمصر على الذهبية الثانية بعد ذهبية عبد الله ممدوح في منافسات تحت 75 كجم كوميتيه.

كان لاعبا منتخبنا الوطني للكاراتيه يوسف فرج وحازم محمد قد توجا بميداليتين برونزيتين في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

وجاءت برونزية يوسف فرج بمنافسات وزن تحت 75 كجم كوميتيه ، عقب فوزه على نظيره الياباني يوسي ساكيياما بنتيجة 2-1.

وجاءت برونزية حازم محمد بمنافسات وزن فوق 84 كجم ، عقب فوزه على الجزائري حسين ديخي بنتيجة 8-0.

واحتل لاعب منتخبنا الوطني زياد علي المركز الخامس في منافسات وزن تحت 60 كجم كوميتيه ، عقب انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية بسبب الإصابة.

واحتلت لاعبة منتخبنا الوطني آية هشام المركز الخامس في منافسات فردي الكاتا سيدات.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

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