رئيس"الرعاية الصحية": نتطلع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الخبراء الطبيين الفرنسيين

أعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، عن التطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الخبراء الطبيين الفرنسيين مستقبلا، مؤكدا استمرار جهود الهيئة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي في مصر وضمان مستقبل مشرق وصحي للجميع.

جاء ذلك خلال استقبال السبكي وفدًا من الخبراء الطبيين الفرنسيين، على هامش زيارته لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية؛ حيث أطلع الوفد على التجهيزات الطبية ومنظومة الميكنة والتحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المتبعة في المنشآت الصحية ومستوى الاعتمادات والجودة ومكافحة العدوى، كما تفقدوا أقسام الطوارئ والعمليات والجراحات والرعايات المركزة والقسطرة بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والغرف والأجنحة الفندقية والمعامل والأشعة والصيدليات.

وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأحد، إن إستراتيجية الهيئة لتعزيز مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الصحية ترتكز على محوري عمل؛ هما: استقدام الخبراء الأجانب وإرسال البعثات للخارج، مؤكدًا أهمية توطين الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن هذه الزيارة تشمل إجراء عمليات جراحية دقيقة ومتخصصة في مستشفيات الهيئة، بالإضافة إلى تدريب مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية على رأس العمل على أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، وأهمها في مجالات جراحات العظام والأوعية الدموية.

عمق الشراكة الطبية الدولية في مصر

وأكد السبكي أن زيارة الوفد الفرنسي تعكس عمق الشراكة الطبية الدولية في مصر، وتعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية، مضيفا: "نتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الخبراء الطبيين الفرنسيين في المستقبل، ونؤكد استمرار جهودنا لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي في مصر وضمان مستقبل مشرق وصحي للجميع".

من جانبهم، أشاد الخبراء الفرنسيون بمستوى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، معربين عن إعجابهم بالبنية التحتية المتطورة والمعلوماتية في المنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية والفندقية العالية المستوى، وفرق العمل الطبية المتميزة، مؤكدين أن مصر شهدت طفرة نوعية في مجال الرعاية الصحية، معبرين عن إعجابهم بالتقدم السريع الذي حققته مصر في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن وفد الخبراء الطبيين الفرنسيين ضم كلًا من الدكتور رؤوف سالتي، أخصائي الجراحات العامة وجراحات المسالك، وإريك باسكال فافر، أخصائي جراحات العظام وعلاج الكسور، ودينيس جان ماري جارنييه، أخصائي جراحات الأوعية الدموية، وفانيسا ماري تيريز برناديت أخصائية التمريض.