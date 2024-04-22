نائب رئيس دريمز: التعادل أمام الزمالك إنجاز.. وغانا بأكملها ستساندنا

عبر برنس عبد الحميد نائب رئيس نادي دريمز الغاني، عن سعادته بتعادل فريقه أمام الزمالك، بدون أهداف، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف برنس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ما حققه فريقه بالتعادل أمام الزمالك يُمكن وصفه بالإنجاز، عن طريق التكتل الدفاعي لمنع هجوم الزمالك من الوصول إلى المرمى.

وأشار إلى أن هدف فريقه في مباراة الذهاب، هو الفوز على الأبيض، لذلك سيخوض المباراة بحذر واحترام كبير، مضيفًا «نعلم جيدًا حجم المنافس ونكن له كل الاحترام، وهو ما سيساعدنا في تخطيه».

واختتم تصريحاته، بأن الزمالك فريق من كبار القارة الإفريقية، ولديه أكثر من لاعب في المركز الواحد، وبالتالي لم يتأثر بالغيابات التي ضربت صفوفه، موضحًا أن كل غانا ستساند فريقه من أجل التأهل إلى النهائي.