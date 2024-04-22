الأتوبيس اتقلب بيهم .. نجاة 18 عاملا من موت محقق في الشرقية

اصيب 18 شخص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس 26 راكب تابع لاحدي الشركات في ارض زراعية بطريق ابو حماد الزقازيق امام قاعة هابي داي وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو حماد يفيد إستقبال كلا من "اياد ر ح ع" 34 سنة و"ابراهيم م م" 32 سنة و"سلامة ج س" 35 سنة و"عبد الرحمن ي ع" 23 سنة و"محمد ا م" 37 سنة و"احمد م ع" 41 سنة و"رضا م ا م" 35 سنة و"ياسين م اف" 31 سنة و"اسماعيل م م م" 35 سنة و"عادل ع م ع" 25 سنة و"رضا ف ع"28 سنة و"فرج ع ح" 34 سنة و"احمد ع ا" 30 سنة و"لطفي م ل" 28 سنة و"محمود ف م ح" 35 سنة و"محمد ا م ع" 26 سنة مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأمكان متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب اتوبيس 26 راكب تابع لاحدي الشركات في ارض زراعية بطريق ابو حماد الزقازيق امام قاعة هابي داي وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم