إحالة المتهم بقتـ ل صبي بعد التعدي عليه في الشرقية إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل إحالة أوراق المتهم بقتل طفل بعد خطفه والتعدي عليه بمركز بلبيس الي فضيلة مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم أ إ ال" مقيم دائرة مركز بلبيس للمحاكمة أمام جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف وقتل الطفل "فهد أ" 6 سنوات، عد أن قام بالتعدي عليه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله كما قام المتهم بخطف الطفل المجني عليه باستدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه.

تم ضبط المتهم وإحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.