مصرع مسن غرقا في بحر مويس بالشرقية

لقي مسن مصرعه غرقا في مياه بحر مويس أمام عزبة منشية يوسف بمركز كفر صقر وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي كفر صقر والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي كفر صقر يفيد إستقبال "جمال م ع" 60 سنة مقيم منشية يوسف منصور "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعه غرقا بمياه بحر مويس أمام عزبة منشية يوسف بمركز كفر صقر وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي كفر صقر والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.