رايحين يعيدوا.. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى تصادم بالشرقية

شهدت قرية السعدى التابعة لمركز ومدينة الحسينية حالة من الحزن الشديد يكسوها السواد بعد معرفة خبر وفاة شاب وإصابة اثنين فى العقد الثانى من العمر فى حادث تصادم بطريق عليوة السعدى .

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد مصرع شاب يدعى ع ص فى العقد الثاني من العمر وإصابة ر ع ا فى العقد الثاني من العمر وإصابة ع م ل فى العقد الثاني من العمر، مقيمين بقرية السعدى إثر حادث تصادم بطريق بطريق عليوة السعدى.

وبإجراء المعاينة الاولية تبين ان الحادث بطريق عليوة السعدى التابعين لمركز الحسينية، حيث تصادم المتوفي أثناء قيادته الدراجة البخارية "موتوسيكل" وأثنين اخرين بسيارة مما أدي الحادث الي وفاة شخص وإصابة أخرين .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة أحد المصابين الى مستشفى الجامعة بالزقازيق لخطورة حالته وأخر الى احد المستشفيات الخاص.