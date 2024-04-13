عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رايحين يعيدوا.. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى تصادم بالشرقية

صدى البلد

شهدت قرية السعدى التابعة لمركز ومدينة الحسينية حالة من الحزن الشديد يكسوها السواد بعد معرفة خبر وفاة شاب وإصابة اثنين فى العقد الثانى  من العمر فى حادث تصادم بطريق عليوة السعدى .

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد مصرع شاب يدعى ع ص  فى العقد الثاني من العمر وإصابة  ر ع ا فى العقد الثاني من العمر وإصابة ع م ل فى العقد الثاني من العمر، مقيمين بقرية السعدى إثر حادث تصادم  بطريق بطريق عليوة السعدى.

وبإجراء المعاينة الاولية تبين ان الحادث بطريق عليوة السعدى التابعين لمركز الحسينية، حيث  تصادم المتوفي أثناء قيادته الدراجة البخارية "موتوسيكل" وأثنين اخرين بسيارة مما أدي الحادث الي وفاة شخص وإصابة أخرين .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة أحد المصابين  الى مستشفى الجامعة بالزقازيق لخطورة حالته وأخر الى احد المستشفيات الخاص.

الحسينية عليوة السعدى الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

الإعلان عن موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

ترشيحاتنا

غياب 8 لاعبين .. لعنة الإصابات تضرب الأهلي قبل مباراة القمة

للمتزوجين من أجنبية .. طريقة الحصول على الجنسية المصرية

تعديلات على جداول السكك الحديدية.. عودة للتشغيل المعتاد بعد عطلة عيد الفطر

لو قلقان من زيادة الوزن بعد العيد.. 5 نصائح للحفاظ عليه

فضل صيام الست من شوال بعد رمضان.. سنة عن سيدنا النبي

إسبانيا وإيرلندا والنرويج مستعدون للإعتراف بدولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ