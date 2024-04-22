يؤلمك لحظات .. منشور مثير من فرج عامر

شارك المهندس فرج عامر منشورا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"الصح .. قد يؤلمك لحظات .. ويسعدك باقي عمرك

والخطأ .. قد يسعدك لحظات .. ويؤلمك باقي عمرك"

وكان قد علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على تعادل الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : الحمد لله نتيجة جيدة جداً للاهلي في مباراة صعبة جداً أمام فريق شرس وأرضية ملعب سيئة وجماهير متحمسة وفي وقت الظهيرة الصعب علينا ، أداء رجولي متوازن ومتماسك من لاعبي الاهلي ، بسبب التشكيل والاحساس بالمسئولية والتغييرات السليمة من كولر المرة دي ربنا يهديه .

وتابع فرج عامر : تحكيم رائع عادل علي عكس المتوقع نتمنى أن يكون القاعدة في القارة السمراء .. تصوير سيء جداً .. مباراة العودة يوم الجمعة المقبلة لن تكون سهلة للاهلي وربنا يسهل بإذن الله .