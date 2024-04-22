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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: الخارجية الألمانية لم ترد على أسئلة روسيا بشأن قضية التجسس

صدى البلد

قال السفير الروسي في برلين سيرجي نيتشايف إن وزارة الخارجية الألمانية لم تقدم بعد أي إجابة على أسئلة الجانب الروسي بشأن قضية التجسس.

أضاف السفير الروسي في ألمانيا: خلال المحادثة التي جرت في وزارة الخارجية الألمانية في 18 أبريل 2024، لم نتلق إجابة على سؤال واحد تم طرحه، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية. 

بحسب نيتشايف، فإن وزارة الخارجية الألمانية تجاهلت طلب الجانب الروسي بالوصول القنصلي إلى المحتجزين بالإضافة إلى ذلك، لم تذكر الوزارة أسماء أو تؤكد الجنسية الروسية للمعتقلين بشبهة التجسس.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية أنه تم اعتقال شخصين في ألمانيا للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح روسيا ولم تتلق السفارة الروسية في ألمانيا إخطارًا بالحادث.

الخارجية الالمانية قضية التجسس السفير الروسي في برلين

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