بإمكانات جبارة.. أوبو تعلن موعد إطلاق OPPO K12

أعلنت شركة OPPO رسميًا عن إطلاق هاتفها القادم OPPO K12 في الصين في 24 أبريل المقبل، حيث سيتم تخصيص الهاتف للفئة المتوسطة مع عدد من المواصفات المميزة.

وسيتميز هاتف OPPO K12 بشاشة كبيرة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بجودة Full HD+ مع دقة 2412 × 1080 بكسل، حيث توفر هذه الشاشة تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومستويات سطوع عالية تصل إلى 1100 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف OPPO K12 نظام كاميرا خلفي مزدوج. المستشعر الأساسي عبارة عن مستشعر Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.8 وتثبيت الصورة البصرية (OIS) لالتقاط صور واضحة ومستقرة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما تضم الكاميرا مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة لالتقاط المناظر الطبيعية الواسعة أو اللقطات الجماعية إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف OPPO K12 معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أداء قادر للمهام اليومية وتطبيقات الوسائط المتعددة، ويقدم الهاتف تكوينات إما بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X مقترنة بسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من UFS 3.1.

وهذا يضمن حصول المستخدمين على مساحة كافية للتطبيقات والألعاب وملفات الوسائط. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 14 المخصص مع واجهة الشركة ColorOS 14. توفير تجربة سهلة الاستخدام وغنية بالميزات.

ويحتوي هاتف OPPO K12 على بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن للمستخدمين إمكانية الحفاظ على إنتاجيتهم طوال اليوم. ويكتمل ذلك أيضًا بتقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 100 وات.