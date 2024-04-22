عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب فسخ خطوبتها.. فتاة تتخلص من حياتها بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

تخلصت فتاة في العقد الثاني من العمر من حياتها شنقا بعد فسخ خطبتها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع فتاة بالعقد الثانى من العمر باحدى قري مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع فتاه بالعقد الثانى من العمر حيث تخلصت من حياتها شنقا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وشيع أهالي قرية كفر الشوبك بمحافظة القليوبية جثمان المتوفاه لمثواه الاخير وسط دعوات ذويها لها بالرحمه والسلوان ولذويها بالصبر والسلوان.

المباحث الجنائية الطب الشرعى تشريح جثة المتوفا القليوبية الأجهزة الامنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

السجن 7 سنوات لمتهم بقـ.تل شخص في شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد بدء أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يفتتح مركز تراخيص المحال بحي شرق شبرا الخيمة

تأجيل محاكمة 5 سائقين خطفوا شخصا وتعدوا عليه حتى الموت بالقليوبية

المؤبد لتشكيل عصابي يتاجر بالمواد المخدرة والأسلحة النارية في القليوبية

تحرير سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل.. ندوة تثقيفية بتجارة بنها

لبحث سبل التعاون.. بنها الأهلية تستقبل وفد جامعة أبردين البريطانية| صور

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بشبين القناطر

ترشيحاتنا

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

وفاء عامر تكشف حقيقة غرور أحمد العوضي.. فيديو

سفيرة أمريكا بالقاهرة: نقدر جهود مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية بمنطقة البحر الأحمر

بعد تصدر حلقة إسلام الفيومي الترند.. نهال طايل تنفعل وترد على منتقديها |فيديو

صيام الأيام البيض وست شوال.. كم يعادل أجرهما؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

مجوهرات لافتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ