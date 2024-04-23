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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولى من نوعها.. محاكمة جنائية لرئيس أمريكا السابق في قضية شراء الصمت

ترامب
ترامب

تبدأ مرافعات افتتاحية في المحاكمة الجنائية بالولايات المتحدة للرئيس السابق دونالد ترمب، وهي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي سابق، إذ تنظر هيئة محُلفين مكونة من 18 عضواً في قضية "شراء الصمت" الجارية في نيويورك، حسبما ذكرت شبكة CNN.

وأدى اليمين 12 محلفاً و6 أعضاء مناوبين في هيئة المُحلفين سيحددون مصير ترمب بقضية "شراء الصمت" الجارية في نيويورك، ويطالب المدعون القاضي خوان ميرشان، بفرض غرامة قدرها ألف دولار على كل منشور لترمب عن مجريات المحاكمة، بالإضافة إلى تذكير الرئيس السابق بأن انتهاك قرارات حظر النشر قد يؤدي إلى السجن.

وكانت هناك توقعات في بداية الأسبوع بأن تمتد عملية اختيار هيئة المُحلفين لأسبوع آخر، وبدا ذلك محتملاً بعد أن فقد ميرشان 2 من أعضاء هيئة المُحلفين، الخميس الماضي. 

ولكن القاضي وجد العديد من المُحلفين المحتملين الذين كانوا على استعداد للمشاركة في المحاكمة، إذ قال ميرشان إنه هؤلاء المُحلفين "قد يكونوا محايدين بحيث لا يضطر إلى اللجوء إلى تشكيل لجنة ثالثة تضم نحو 100 محلفٍ احتياطي".

وأثناء مغادرته قاعة المحكمة، اشتكى ترمب، الذي واصل محاموه محاولات تأجيل المحاكمة، من تحرك ميرشان السريع للنظر في ما يقرب 200 مُحلف محتمل لتشكيل الهيئة.

وقال الرئيس السابق: "المحاكمة تبدأ الاثنين، أي قبل فترة طويلة، مما كان يعتقد الكثير من الناس. القاضي يريد أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن، لأسبابه الخاصة، وليست لأسبابي".

وانضمت 4  نساء ورجل إلى هيئة المحلفين، الجمعة، ضمن الأعضاء المناوبين الستة، إذ سيجلس الأعضاء المناوبون على منصة هيئة المُحلفين للاستماع إلى المرافعات خلال فترة المحاكمة، لكنهم لن ينضموا إلى هيئة المُحلفين، إلا في حالة إعفاء عضو أو أكثر في الهيئة المكونة من 12 عضواً، من القضية.

وكان من بين الأعضاء المناوبين امرأة إسبانية من سكان نيويورك الأصليين، وهي من محبي الفنون القتالية، وتعمل لدى شركة ملابس، وتشغل منصب مديرة مشاريع في شركة إنشاءات، وفقاً لـ"سي إن إن".

ومن المُقرر أن يجتمع أعضاء هيئة المُحلفين لأول مرة، عندما تبدأ المحاكمة صباح الاثنين المقبل، فيما شارك 5 أعضاء في لجنة أولية مُكونة من 96 شخصاً، كانت قد أدت اليمين الاثنين الماضي، بينما شارك الأعضاء الباقون في لجنة ثانية لم تبدأ في الرد على الأسئلة حتى صباح الخميس الماضي.

وقالت شبكة CNN إن اليوم الرابع من عملية اختيار هيئة المحلفين كان مشابهاً للأيام الثلاثة الأولى، إذ ركز ممثلو الادعاء أسئلتهم في القضية على إعداد المُحلفين لقبول شهادة الشهود الأقل تفضيلاً، مثل مايكل كوهين.

وفي المقابل، ركز محامو ترمب على سؤال واحد يتمثل في رأي المُحلفين في دونالد ترمب، وبدا ترمب غير مهتم بالإجراءات خلال معظم فترة طرح الأسئلة من قبل مكتب المُدعي العام، حيث كان يجلس على كرسيه ويعبث بالأوراق.

لكن الرئيس السابق استدار نحو منصة المُحلفين وأولى اهتمامه بالكامل، عندما بدأ محاموه في توجيه الأسئلة للمُحلفين عن رأيهم فيه. 

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