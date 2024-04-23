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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

اريحا
اريحا

أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة أبناء، برصاص الاحتلال في أريحا.

وقال مراسل وكالة وفا، إن الشهيد شادي، هو شقيق الأسير فادي جلايطة (46 عاما)، الذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه محكوم بالسجن مدة 25 عاما، وتوفي والده وهو بالسجن.

كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.

وأفادت مصادر صحية بإصابة مواطن برصاصة في الصدر، ووصفت اصابته بالخطيرة، في مخيم عقبة جبر، وبإصابة ثانية في البطن وصلت الى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل قوات الاحتلال التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.

واندلعت مواجهات واشتباكات متفرقة بين قوات الاحتلال ومجموعات من المواطنين، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام الاسرائيلية للمخيمين.

وأفادت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة بأريحا لـ"وفا"، بإعتقال قوات الاحتلال عضو حركة "فتح" في منطقة عين السلطان التنظيمية، خميس أبو داهوك، من مخيم عين السلطان.

مستشفى أريحا الحكومي عيسى جلايطة أريحا

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