احترافيتهم ومجهودهم الكبير.. أكرم توفيق يوجه رسالة لجهاز الشمال القطري

أعلن أكرم توفيق، لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقًا، عن انضمامه رسميًا إلى صفوف نادي الشمال القطري، مؤكدًا حماسه الكبير لخوض هذه التجربة الجديدة في مسيرته الكروية.

ونشر أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة قال فيها:

"بداية جديدة وعهد جديد في مسيرتي الكروية بقميص فريق الشمال القطري.. أشعر بحماس كبير لخوض هذه التجربة، وسأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر ثقة وتقدير النادي وقياداته، ولمساعدة الفريق رفقة زملائي والجهاز الفني على تقديم أقوى العروض وتحقيق أفضل النتائج لتلبية طموحات الجماهير".

ووجّه توفيق شكره لإدارة النادي، قائلاً: "شكر خاص لجميع المسؤولين في نادي الشمال، وأخص بالذكر الكابتن مشعل العلي رئيس الجهاز، والكابتن أحمد السادة نائب رئيس الجهاز، على احترافيتهم ومجهودهم الكبير، والذي كان سببًا رئيسيًا في قناعتي بالمشروع الرياضي للنادي".

ويستعد أكرم توفيق لخوض تحدٍ جديد في الدوري القطري، بعد سنوات مميزة قضاها مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني.