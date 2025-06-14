أكرم توفيق: رحلت عن الأهلي في الوقت المناسب.. وهذا سبب اختياري للقميص 72 بالشمال القطري

عبر أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا إلى نادي الشمال القطري، عن سعادته بالانتقال إلى فريقه الجديد، مؤكدا أن قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء جاء في التوقيت الصحيح، رغم ارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، قال أكرم: "سعيد بانضمامي لـ نادي الشمال، وشعرت بالترحاب الشديد من أول لحظة، وهو ما جعلني متحمسا لخوض هذه التجربة، أملك دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لدي، وأتطلع للمساهمة في تحقيق إنجازات تليق بطموحات النادي وجماهيره".

وأوضح أن مشروع نادي الشمال كان أحد أبرز أسباب موافقته على الانتقال، مشيرا إلى أنه لمس رغبة حقيقية من الإدارة في بناء فريق قوي قادر على المنافسة، وأضاف: "النادي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل بغداد بونجاح ويونس بلهندة، وهو ما يعكس الطموح الكبير داخل الفريق".

وعن اختياره ارتداء القميص رقم 72، قال أكرم: "هذا الرقم يحمل قيمة كبيرة لي، فهو تخليد لذكرى شهداء جماهير الأهلي الذين فقدوا حياتهم في حادثة بورسعيد، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم".

وفيما يخص توقيت رحيله عن الأهلي، أوضح: "أتمنى التوفيق للأهلي في كأس العالم للأندية، ولعبت في البطولة أربع مرات من قبل، لكن شعرت أن الوقت حان لخوض تحد جديد من وجهة نظري، الرحيل الآن هو القرار الأنسب لمستقبلي".

وأكد توفيق أنه سيبذل كل ما لديه لخدمة نادي الشمال وتحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الانسجام بين عناصر الفريق والإدارة الفنية سيكون مفتاح النجاح في الموسم المقبل.