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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسم واحد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب عبد الله السعيد نجم الزمالك.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الزمالك يقترب من تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسم واحد".

وسبق أن كشف مصدر بنادي الزمالك، عن تفكير إدارة الكرة في التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن الزمالك يرغب في استغلال العلاقات الجيدة بمسؤولي نادي البنك الأهلي؛ لاستعادة أسامة فيصل، وقد يتم إبرام صفقة تبادلية للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

وشهدت الفترة الماضية، ترشيح أكثر من اسم مهاجم محلي، لمسؤولي الزمالك؛لتدعيم هجوم الأبيض، أمثال “عمرو ناصر، أحمد شريف” ثنائي فاركو، ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، ومحمد شريف مهاجم الأهلي السابق.

عبدالله السعيد الزمالك الاهلي

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