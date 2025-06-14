شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الأهلي في المونديال.. تفاصيل

شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لـ حلقة اليوم ببرنامجه الأهلي في المونديال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"انتظروا محمود حسن تريزيجيه ضيف حلقة الليلة في برنامج #الأهلي_في_المونديال مع شوبير".

ويواجه فريق إنتر ميامي نظيره الأهلي، في صباح غد الأحد، على استاد “هارد روك”، في الثالثة صباحا، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وشارك ميسي في 59 مباراة حتى الآن منذ انتقاله لفريق إنتر ميامي الأمريكي، وسجل 49 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

ويسعى ميسي لتسجيل هدفا في شباك الأهلي من أجل الوصول للهدف رقم 50 مع فريق إنتر ميامي.

يذكر أن فريق إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من الأهلي وبالميراس وبورتو.