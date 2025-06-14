اللغة بتديك ميزة.. تفاصيل وشروط التطوع في بطولة العالم لكرة اليد 2025

أعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد، عن فتح باب التطوع لبطولة العالم لكرة اليد شباب - مصر 2025، المقرر إقامتها في الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس 2025.



وقال في بيان له، إنه علي من يرغب في الانضمام إلى فرق المتطوعين؛ عليه طباعة الاستمارة، وملء البيانات كاملة، مع إرفاق الآتي:

١- صورة شخصية.

٢- صورة البطاقة الشخصية (وجهان).

٣- التحدث بلغة أجنبية (الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية- الإسبانية- البرتغالية- الكورية- المجرية- اليابانية) يعتبر ميزة إضافية للمتقدم.

وأشار الاتحاد، إلى أنه على المتقدم الحضور للمقابلة الشخصية، بالاستمارة، في أحد الأيام التالية:

الخميس 19 يونيو.. من الساعة 4 عصرا حتى 10 مساء.

الجمعه 20 يونيو.. من الساعة 3 عصرا حتى 10 مساء.

السبت 21 يونيو.. من الساعة 3 عصرا حتى 10 مساء.

وأشارت إلى أن المقابلة، ستعقد في مقر البطولات بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي (الدخول من بوابة الاستاد بجانب دار المدرعات)، أقرب محطة مترو (الاستاد).

وكشف اتحاد كرة اليد، عد عدة ملاحظات مهمة، تضمنت ما يلي:

- حضور المقابلة الشخصية بزي يليق بها.

- لا توجد إقامة للمتطوعين.

- التفرغ التام للحدث، وأيام التدريبات.

- يتم قبول استمارة التقديم، بداية من المرحلة الجامعية، وليس قبلها.

- دخول المقابلات الشخصية بأسبقية الحضور.

- آخر موعد لاستلام استمارات التقدم، في تمام الساعة 9 مساء.

- أي استفسارات خاصة بالحدث، يتم الاستفسار عنها خلال المقابله الشخصية فقط، وليس عن طريق الصفحة.