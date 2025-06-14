الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقون

تنطلق أولى مباريات النسخة المرتقبة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، غدًا الأحد على الأراضي الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

ويقص النادي الأهلي شريط مشاركته في البطولة، بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في تمام الساعة الثالثة فجر الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي، في لقاء يجمع بطل إفريقيا وأحد أبرز فرق الدوري الأمريكي، والذي يضم في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.



مجموعة نارية للأهلي في مونديال الأندية

أوقعت قرعة البطولة النادي الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، حيث يخوض الفريق 3 مباريات مرتقبة ضمن دور المجموعات.

ويُعد اللقاء الأول أمام إنتر ميامي هو الأكثر جذبًا للأنظار؛ نظرًا للطابع العالمي الذي تكتسبه المباراة بوجود “ميسي”، في مواجهة تاريخية أمام أحد أكثر الفرق تتويجًا في القارة الإفريقية.



موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

تقام مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي فجر الأحد 15 يونيو 2025 في تمام الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك"، مدينة ميامي.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

أعلنت مجموعة قنوات MBC عن امتلاكها الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم للأندية 2025، وأكدت إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر القنوات التالية:

MBC مصر 1

MBC مصر 2

MBC Actio

معلقو مباراة الأهلي وإنتر ميامي

كما تم الكشف عن قائمة المعلقين على اللقاء، وجاءت كالتالي:

مدحت شلبي وفارس عوض عبر قناتي MBC مصر 1 و2.

فهد العتيبي عبر قناة MBC Action.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر النايل سات

MBC مصر 1 - 11471 - أفقي - 27500

MBC مصر 2 - 11823 - أفقي - 27500

MBC Action - 11471 أفقي - 27500

MBC مصر - HD - 11219 - أفقي - 27500

كل هذه القنوات متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكن استقبالها بسهولة، لضمان متابعة كل مواجهات الأهلي وباقي مباريات البطولة بأعلى جودة.

ترقب جماهيري عالمي لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

تحظى مباراة الأهلي وإنتر ميامي باهتمام إعلامي كبير داخل وخارج القارة، خاصة وأنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الأهلي في المنافسة على مستوى عالمي.

فيما يتطلع الفريق الأمريكي لتقديم بداية قوية مستفيدًا من نجومه الكبار وعلى رأسهم ليونيل ميسي، الذي يشارك لأول مرة في هذه النسخة الجديدة من البطولة العالمية.

وتأمل الجماهير المصرية أن يتمكن الأهلي من تحقيق انطلاقة مثالية تعزز آماله في العبور إلى الأدوار المتقدمة، والمضي قدمًا نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف لتاريخه الحافل على المستوى الدولي.