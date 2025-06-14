مجدي عبد الغني يشوق متابعيه لـ حلقة برنامجه ملعب البلدوزر

شوق الإعلامي مجدي عبد الغني متابعيه لـ حلقة اليوم من برنامجه ملعب البلدوزر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الغني:"ضيوف ملعب البلدوزر الليلة مع الكابتن مجدي عبدالغني وتحليل لمواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية".

ويواجه فريق إنتر ميامي نظيره الأهلي، في صباح غد الأحد، على استاد “هارد روك”، في الثالثة صباحا، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وشارك ميسي في 59 مباراة حتى الآن منذ انتقاله لفريق إنتر ميامي الأمريكي، وسجل 49 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

ويسعى ميسي لتسجيل هدفا في شباك الأهلي من أجل الوصول للهدف رقم 50 مع فريق إنتر ميامي.

يذكر أن فريق إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من الأهلي وبالميراس وبورتو.