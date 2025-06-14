مونديال الأندية.. الحضري مع رئيس الفيفا على أنغام عبد الباسط حمودة

شارك عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا، جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ميامي الأميركية لحضور افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحضري الصورة مرفقة بتعليق قال فيه: "مع رئيس الاتحاد الدولي مستر إنفانتينو على هامش بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا"، واختار أن تكون الخلفية الموسيقية للمقطع المصور على أنغام أغنية شعبية لعبدالباسط حمودة، ما أضفى طابعا مرحا على الظهور.

ويأتي ظهور الحضري ضمن تواجده بين عدد من الشخصيات الكروية العربية والدولية، استعدادا لحضور المباراة الافتتاحية التي تجمع الأهلي المصري بفريق إنتر ميامي الأميركي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة فجر الأحد 15 يونيو، على ملعب "هارد روك" في ميامي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وتنقل حصريا عبر شاشة قناة "MBC مصر".

وتحظى مواجهة الأهلي وإنتر ميامي باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، كونها تجمع بين أكثر الأندية تتويجا في أفريقيا وأحد فرق الدوري الأميركي المدعوم بنجوم عالميين.